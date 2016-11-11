Виталий Мутко: Мы должны поддерживать сборную России, а не умничать после каждого матча

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с командой Катара (1:2), отметив, что Станиславу Черчесову следует дать время.



«В футболе 50% зависит от тренера. В клубе, наверное, побольше, а в сборной – примерно столько. Он играет теми, кто у него есть. Мы сейчас увидели всех этих игроков. Многие являются лидерами в своих клубах. Конечно, Катар обыгрывать мы должны. Но должны и поддерживать, и помогать команде, а то после каждой игры мы умничаем и рассказываем что-то. Как будто не понимаем, на каком уровне находится наш футбол, наши футболисты.

Команда строится. Может, раньше надо было смену поколений провести… Дайте человеку поработать! Мне, как и всем, повторюсь, не понравилось, что с Катаром мы так неубедительно выглядели. Но это процесс, он идет. Не надо паниковать и кричать караул. Мы все вместе смотрим за работой Черчесова, за игроками. Я уже прочитал даже, как Адвокат в Катаре играл. Так у него совсем другая команда была – другого уровня. Сейчас в футбол умеют играть все. В командах работают иностранные тренеры, натурализуют игроков… Пусть ребята играют. А что до уровня соперников, будут у нас и топ-соперники. Но на топ-уровень надо выходить с базовой командой, которая могла бы стать прообразом той, что выступит на ЧМ-2018. Сейчас ее пока нет. И мы пока по просьбе тренера такой календарь делаем», – цитирует Мутко агентство «Р-Спорт».



Следующий контрольный матч команда Станислава Черчесова проведет с Румынией 15 ноября в Грозном.