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«Витязь» – СКА. Тихонов вернулся в состав, Барабанов и Прохоркин пропустят матч

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».

В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.

Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук - Дацюк - Плотников;

Второе звено: Чудинов - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;

Третье звено: Яковлев - Херсли, Тихонов - Коскиранта - Кетов;

Четвертое звено: Рыков - Хафизуллин, Дергачев - Каблуков - Хохлачев. 

Напомним, матч пройдет 11 ноября и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Витязь - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)

1-й период

Место и дата

11 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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