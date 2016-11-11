«Витязь» – СКА. Тихонов вернулся в состав, Барабанов и Прохоркин пропустят матч
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на матч
регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».
В
воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Евгений Иванников.
Первое звено: Зубарев - Войнов, Ковальчук -
Дацюк - Плотников;
Второе звено: Чудинов - Белов, Гусев - Шипачев - Дадонов;
Третье звено: Яковлев
- Херсли, Тихонов - Коскиранта - Кетов;
Четвертое звено: Рыков -
Хафизуллин, Дергачев - Каблуков - Хохлачев.
Напомним, матч пройдет 11 ноября и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Витязь - СКА - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
11 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция
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