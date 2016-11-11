«Витязь» – СКА. Тихонов вернулся в состав, Барабанов и Прохоркин пропустят матч

Владислав Третьяк: Баннер в адрес Знарка? Нельзя переходить на личности! (видео)

Владислав Третьяк: Баннер в адрес Знарка? Нельзя переходить на личности! (видео) Обозреватель «Советского спорта» взял интервью у президента ФХР Владислава Третьяка.

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Автомобилиста».

«Автомобилист» дома обыграл «Медвешчак» Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Автомобилиста».

КХЛ. «Локомотив» - ЦСКА, «Витязь» - СКА и другие матчи. Онлайн

КХЛ. «Локомотив» - ЦСКА, «Витязь» - СКА и другие матчи. Онлайн Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.

Президент ФХР Владислав Третьяк осудил появление на трибунах баннера болельщиков «Динамо» в адрес главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.

Владислав Третьяк: КХЛ необходимо разобрать ситуацию с баннером в адрес Знарка

Владислав Третьяк: КХЛ необходимо разобрать ситуацию с баннером в адрес Знарка Президент ФХР Владислав Третьяк осудил появление на трибунах баннера болельщиков «Динамо» в адрес главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка.