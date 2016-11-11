«Енисей» потерпел третье поражение подряд в чемпионате
«Байкал-Энергия» обыграл «Енисей» в матче 3-го тура Суперлиги со счетом 4:3. С таким же счетом «Сибсельмаш» победил «Уральский Трубник».
Стоит отметить, что для красноярского «Енисея», который является действующим чемпионом России, это поражение стало третьим подряд.
Чемпионат России
Суперлига
Группа Восток. 3-й тур
«Байкал-Энергия» – «Енисей» – 4:3
Голы: Красиков (2), Шадрин, Егорычев – Тарасов, Ахметзянов, Швецов
«Сибсельмаш» – «Уральский Трубник» – 4:3
Голы: Исалиев (2), Анисимов, Вшивков – Сидоров, Степченков, Герасимов
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