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«Енисей» потерпел третье поражение подряд в чемпионате

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Байкал-Энергия» обыграл «Енисей» в матче 3-го тура Суперлиги со счетом 4:3. С таким же счетом «Сибсельмаш» победил «Уральский Трубник». 

Стоит отметить, что для красноярского «Енисея», который является действующим чемпионом России, это поражение стало третьим подряд. 

Чемпионат России
Суперлига
Группа Восток. 3-й тур 

«Байкал-Энергия» – «Енисей» – 4:3
Голы: Красиков (2), Шадрин, Егорычев – Тарасов, Ахметзянов, Швецов

«Сибсельмаш»  «Уральский Трубник» – 4:3
Голы: Исалиев (2), Анисимов, Вшивков – Сидоров, Степченков, Герасимов

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