Александр Тихонов: Вилухина загубила свой талант. Ей надо было слушать меня

Четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировал завершение карьеры российской биатлонисткой Ольгой Вилухиной. Он считает, что Вилухина могла добиться большего.

«Ей надо было слушать меня. Она многое сделала неправильно, в том числе и в вопросе своего лечения. А ведь она была самой талантливой спортсменкой из того состава, что остался после Олимпиады. Считаю, что она просто загубила свой талант. На трассе у не сил было много, но в жизни характера не хватало», - цитирует Тихонова ТАСС.

На Играх в Сочи биатлонистка завоевала две серебряные медали – в эстафете и спринте. В ее копилке также бронзовая медаль чемпионата мира, чемпионата Европы и чемпионата мира по летнему биатлону. Вилухина – трехкратная чемпионка России.