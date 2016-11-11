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Роберто Мартинес: Хочу, чтобы каждый футболист сборной Бельгии был готов на все сто процентов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал о физическом состоянии капитана национальной команды Венсана Компани, а также заявил, что требует полной физической подготовки от каждого игрока.

«У него нет никакой травмы. Дело в том, что мы решили не рисковать его здоровьем, поскольку Венсан плохо почувствовал себя после разминки. А я хочу, чтобы каждый футболист моей команды был готов на все сто процентов», – цитирует специалиста Goal.

13 ноября сборная Бельгии проведет в рамках 4-го тура отборочного турнира ЧМ-2018 матч с командой Эстонии.

В нынешнем сезоне 30-летний Компани провел на клубном уровне 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.




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