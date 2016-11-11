Джек Уилшер: Мне тяжело далось решение уйти из «Арсенала» в аренду

Полузащитник лондонского «Арсенала» Джек Уилшер, выступающий на правах аренды за «Борнмут» сказал, что ему тяжело далось решение об аренде.

«Мне тяжело далось решение уйти в аренду. Я мог остаться в «Арсенале», выходить на поле время от времени, не имея никакого постоянства.Я люблю «Арсенал» и вижу себя в этой команде, но кто знает, как сложится будущее.

Через год я вернусь в клуб. Я прибавил, как игрок, и если «Арсенал» захочет меня вернуть, мы все обсудим. Но если мне придется уйти, я уйду. Если я вернусь и опять не буду играть, мне придется задуматься по поводу своего будущего», - сказал Уилшер.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний англичанин принял участие в десяти матча в составе «Борнмута» и ни в одном из них не отличился результативными действиями.