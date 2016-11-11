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Домрачева возобновила тренировки на снегу

Источник:  ВКонтактеКомментарии

Белорусская битлонистка Дарья Домрачева приступила к тренировкам на снегу. Об этом сообщает фан-клуб спортсменки Вконтакте.

Сообщается, что Дарья тренируется в норвежском Шушене. Напомним, меньше месяца назад, 1 октября, в семье Домрачевой и знаменитого норвежского биатлониста Уле-Эйнара Бьорндаолена родилась дочь. Ее назвали Ксенией.

Домрачева - трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и двукратная чемпионка мира. Первый этап Кубка мира по биатлону-2016/17 начнется 27 ноября в шведском Эстерсунде.

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