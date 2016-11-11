Домрачева возобновила тренировки на снегу
Белорусская битлонистка Дарья
Домрачева приступила к тренировкам на снегу. Об этом сообщает фан-клуб
спортсменки Вконтакте.
Сообщается, что Дарья
тренируется в норвежском Шушене. Напомним, меньше
месяца назад, 1 октября, в семье Домрачевой и знаменитого норвежского
биатлониста Уле-Эйнара Бьорндаолена родилась дочь. Ее назвали Ксенией.
Домрачева
- трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 и двукратная чемпионка мира. Первый
этап Кубка мира по биатлону-2016/17 начнется 27 ноября в шведском Эстерсунде.
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