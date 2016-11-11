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Бибрас Натхо: Был момент, когда я был близок к надлому в ЦСКА

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо рассказал о своих переживаниях в стане армейского клуба, а также отметил, что сейчас его ситуация в команде налаживается.

«Даже в самые сложные периоды в ЦСКА я понимал, что для меня и моей семьи «армейский» клуб является домом и местом, где я хочу находиться. Признаюсь, был определенный момент, когда я был близок к надлому. Однако ту поддержку, которую я получил от семьи и от товарищей по команде, невозможно недооценить.

Не думаю, что переход в какую-либо из ведущих лиг может состояться только ради галочки. Во всяком случае я чувствую, что моя ситуация в ЦСКА налаживается, и надеюсь принести пользу клубу» – цитирует Натхо «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник провел во всех турнирах за ЦСКА 14 матчей и отдал одну голевую передачу.


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