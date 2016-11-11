Ли «FoREV» Санг Дон сыграет в основном составе MVP.Phoenix

Кореец Ли «FoREV» Санг Дон станет основным игроком в составе команды MVP.Phoenix по Dota 2.



Санг Дон заменит Кима «Velo» Тхэсона. FoREV займет кор-позицию, а Ким «Febby» Енмин вернется к роли саппорта. Об этом стало известно из информации на странице команды Facebook.



Напомним, что ранее Санг Дон покинул состав Team Secret и зарегестрировался в качестве запасного игрока команды MVP.Phoenix.



Ли «Forev» Санг Дон выступал за MVP.Phoenix в прошлом сезоне и в составе команды занял 5-6 место на The International 2016.



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