РФБ покажет матч «Торонто» - «Нью-Йорк» в прямом эфире
Официальный сайт Российской
Федерации баскетбола покажет матч регулярного чемпионата НБА между «Торонто» и «Нью-Йорком»
в прямом эфире.
В нынешнем сезоне, после семи матчей «Торонто» занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Нью-Йорк расположился на девятой строчке.
Встреча состоится 13 ноября и начнется в 03:30 по
московскому времени.
Напомним, сайт РФБ
единственный ресурс на территории России, который показывает матчи чемпионата
НБА бесплатно.
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