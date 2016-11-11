Хайдар Алханов: «Терек» не хотел бы лишаться бюджетных вливаний. Уверен, что Кадыров продолжит нас поддерживать

Президент «Терека» Хайдар Алханов прокомментировал возможное сокращение финансирование футбольных клубов из бюджета. Он надеется на помощь главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Думаю, для любой бюджетной команды это создаст определенные проблемы. Но наш глава республики Рамзан Ахматович (Кадыров) в еще более тяжелых условиях поддерживал «Терек». Уверен, он продолжит поддерживать коллектив, мы найдем спонсоров и останемся на плаву.

Сейчас непростые экономические времена. Мы с пониманием отнесемся к такому решению, но я бы не хотел, чтобы нас лишили каких-то бюджетных возможностей, вливаний», - цитирует Алханова «СЭ».

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в среду заявил, что некоторые регионы, получающие дополнительные дотации из бюджета, имеют «непрофильные расходы».

«Есть ряд субъектов, которые получают дополнительные дотации и производят непрофильные расходы — например, финансируют футбольные клубы. Особенно те регионы, которые находятся на глубокой-глуб окой дотационности», - сказал министр.