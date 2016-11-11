Агент Боккетти: Мы начали переговоры со «Спартаком»

Агент итальянского защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти Андреа Д’Амико сказал, что красно-белые начали переговоры с его клиентом.

«Мы начали переговоры со «Спартаком». Пока никаких новостей нет, детали нашего общения не подлежат разглашению. Был ли Каррера инициатором продления контракта? Я не знаю, что он думает по поводу Боккетти. В последний раз мы общались, когда Массимо еще играл в футбол. Думаю, он заинтересован в продлении соглашения, но это лишь мое мнение», - сказал Д'Амико «Р-Спорт».

Напомним, контракт футболиста истекает летом 2017 года. Сам Боккетти не скрывает, что хочет продолжить карьеру именно в «Спартаке» и готов к любым по сложности переговорам с клубом.