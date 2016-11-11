Агент Мозгова: Тима помог «Лейкерс» победить

Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о выездной победе «Лейкерс» над «Сакраменто».

- Мы с вами постоянно после начала регулярного сезона говорили о том, что главный тренер «Лейкерс» Люк Уолтон никогда не использовал Тиму в четвертой четверти, но в матче в Сакраменто наконец это произошло, - говорит Максим Шарифьянов. – У журналистов уже возник вопрос к Уолтону: почему два игрока стартовой пятерки, два самых опытных – Мозгов и Лоул Денг (контракт 72 млн на 4 года, основной третий номер. – Прим. ред.) не выходят в последней четверти? Может, их уровень недостаточен для игры в решающие отрезки матчей? Не знаю, повлияли ли эти разговоры на Уолтона, но Тима впервые сыграл в концовке.

Все же думаю, что на это решение тренера повлияли не журналисты, а то, что Тима очень здорово защищался против лидера «Сакраменто», одного из сильнейших центровых НБА Демаркуса Казинса. А он очень разносторонний баскетболист, умеет на площадке все. Тима помог команде победить. Эта не отразилось на статистике, всего 2 подбора, но Тима хорошо ставил спину Казинсу, не давая тому развернуться под щитами.