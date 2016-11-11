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Виталий Мутко: Мы никого не натурализовывали специально под сборную

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о натурализованных игроках в сборной России. Он сказал, что натурализации именно в интересах сборной не было.

«Мы под сборную специально никого не натурализовывали. Есть общая система получения российского гражданства. Нет значения, футболист ты или экономист. Если мы сегодня можем сделать какое-то исключение, ускорить процесс, то делаем это.

Но наличие паспорта не гарантирует попадания в сборную. У тренера руки развязаны - он приглашает тех, кого хочет. Получил паспорт - ты в общей системе. За Нойтшетдером мы следим. Он пока осваивается в новом клубе, выходит на замену. Но про него не забыли», - цитирует Мутко «Р-Спорт».

Напомним, что перед Евро-2016 российский паспорт получили голкипер Маринато Гилерме и Роман Нойштедтер, который может сыграть в центре защиты и полузащиты. Оба попали в заявку на турнир, но после чемпионата и назначения главным тренером Станислава Черчесова в сборную не вызываются.

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