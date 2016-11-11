Виталий Мутко: Мы никого не натурализовывали специально под сборную
Президент РФС Виталий Мутко ответил на вопрос о
натурализованных игроках в сборной России. Он сказал, что натурализации именно
в интересах сборной не было.
«Мы под сборную специально никого не натурализовывали. Есть общая система получения российского гражданства. Нет значения, футболист ты или экономист. Если мы сегодня можем сделать какое-то исключение, ускорить процесс, то делаем это.
Но наличие паспорта не гарантирует попадания в сборную. У тренера руки развязаны - он приглашает тех, кого хочет. Получил паспорт - ты в общей системе. За Нойтшетдером мы следим. Он пока осваивается в новом клубе, выходит на замену. Но про него не забыли», - цитирует Мутко «Р-Спорт».
Напомним, что перед
Евро-2016 российский паспорт получили голкипер Маринато Гилерме и Роман
Нойштедтер, который может сыграть в центре защиты и полузащиты. Оба попали в
заявку на турнир, но после чемпионата и назначения главным тренером Станислава
Черчесова в сборную не вызываются.