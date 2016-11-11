Никита Симонян: Кокорин в матче с Катаром был неплох

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился впечатлениями от игры нападающего сборной России Александра Кокорина в матче против Катара.

- Что бы не говорили о Кокорине, он, в целом, был неплох в матче с Катаром. Ну, не забил пенальти. Ну, бывает и такое. Но этот парень прибавил в игре, чего не скажешь о многих других, - передает слова Симоняна «Р-Спорт».

Напомним, что сборная России в товарищеском матче уступила команде Катара со счетом 1:2. Александр Кокорин в этой встрече не смог реализовать 11-метровый удар.