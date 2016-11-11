Александр Колинько: Ничья с Португалией станет подвигом для Латвии
Бывший голкипер сборной
Латвии Александр Колинько рассказал, чего ждать от команды в матче со сборной
Португалии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.
«Нашей сборной нельзя зацикливаться только на Роналду. У
соперников хватает сильных футболистов, которые с удовольствием накажут, если
дать им свободу. Это доказал и чемпионат Европы. До сих пор, правда, удивляюсь,
как португальцы смогли совершить такое.
Ничья станет для нас подвигом. Недооценки ждать не надо, хозяева
будут играть как и всегда. Другое дело, что они наверняка не будут рвать жилы
сверх меры, они и так уверены, что заметно выше классом, и это справедливо. Но
в этом наш шанс. А еще он в том, что Андрис Ванин будет творить чудеса в
воротах. Без этого рассчитывать не на что, это я вам как вратарь говорю», - цитирует Колинько официальный сайт УЕФА.
Матч Португалия – Латвия состоится 13 ноября.
Начало в 22:45 по Москве.