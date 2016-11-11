Александр Колинько: Ничья с Португалией станет подвигом для Латвии

Бывший голкипер сборной Латвии Александр Колинько рассказал, чего ждать от команды в матче со сборной Португалии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

«Нашей сборной нельзя зацикливаться только на Роналду. У соперников хватает сильных футболистов, которые с удовольствием накажут, если дать им свободу. Это доказал и чемпионат Европы. До сих пор, правда, удивляюсь, как португальцы смогли совершить такое.

Ничья станет для нас подвигом. Недооценки ждать не надо, хозяева будут играть как и всегда. Другое дело, что они наверняка не будут рвать жилы сверх меры, они и так уверены, что заметно выше классом, и это справедливо. Но в этом наш шанс. А еще он в том, что Андрис Ванин будет творить чудеса в воротах. Без этого рассчитывать не на что, это я вам как вратарь говорю», - цитирует Колинько официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия – Латвия состоится 13 ноября. Начало в 22:45 по Москве.