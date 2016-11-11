Агент Мозгова: Победа «Лейкерс» добавит Тимофею уверенности
Агент Мозгова Максим Шарифьянов – о выездной победе «Лейкерс» над «Сакраменто» (101:91).
- Тима в Сакраменто впервые сыграл в концовке матча, - говорит Максим Шарифьянов. – Очень здорово защищался против лидера хозяева одного из сильнейших центровых НБА Демаркуса Казинса. Тима помог команде победить. Думаю, эта игра придаст дополнительной уверенности Тиме, да всей команде. «Лейкерс» идут в районе 50 процентного результата.
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