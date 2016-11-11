Илья Геркус: Диарра нам должен € 10,5 млн. Ищем возможности, как их с него взыскать
Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что «железнодорожники» будут настаивать на дисквалификации бывшего хавбека команды Лассана Диарра, если он не выплатит клубу неустойку.
- Диарра нам
должен € 10,5 млн. Мы выиграли дело в CAS,
но игрок деньги не отдал. Сейчас ищем
возможности, как их с него взыскать.
Можно попытаться его дисквалифицировать,
сказать, раз ты денег по решению CAS не
платишь, то играть больше не будешь.
Мы принимаем меры, сутяжничаем, пытаемся. Например, готовимся к дисквалификации, совершаем предварительные шаги. Это делается не одной кнопкой — надо подготовить какие-то пакеты и куда-то пожаловаться, - рассказал Геркус в интервью ТАСС.
Напомним, в мае Спортивный арбитражный суд в Лозанне постановил, что «Локомотив» обоснованно расторг контракт с полузащитником, и обязал француза выплатить своему бывшему клубу 10 миллионов евро.