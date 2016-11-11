Adidas презентовал форму сборной России на Кубок конфедераций-2017

Компания Adidas официально представила форму сборной России, в которой она выступит на Кубке конфедераций в 2017 году.

Домашний комплект формы является воплощением верности традициям. Новый дизайн вдохновлен стилистикой и цветовой гаммой формы сборной СССР 80-х годов, одной из сильнейших команд ХХ века.

«Новая форма сборной подчеркивает тесную связь поколений футболистов, она дышит энергией победителей. Для игроков она станет мотиватором и точно заставит чувствовать себя на поле более уверенно», - сказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани.

На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия (хозяин ЧМ-2018), Германия (чемпион мира), Португалия (чемпион Европы), Австралия (победитель Кубка Азии), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК), Чили (победитель Кубка Америки) и Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ).