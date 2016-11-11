Массимо Каррера стал инициатором переговоров «Спартака» и Боккетти

Инициатором переговоров «Спартака» по продлению контракта с защитником команды Сальваторе Боккетти выступил главный тренер столичной команды Массимо Каррера. Об этом «Р-Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что Боккетти в январе 2013 года перешел в стан московской команды из казанского «Рубина». Текущий контракт футболиста истекает летом 2017 года. Сам Боккетти не скрывает, что хочет продолжить карьеру именно в «Спартаке» и готов к любым по сложности переговорам с клубом.

Ранее стало известно, что красно-белые намерены предложить Боккетти оклад в размере 1.75 - 1.85 миллионов евро, вписав в него щедрые бонусы, размер которых может достигать 1 миллиона евро. Футболист и его агент хотят заключить как минимум трехлетний контракт со «Спартаком», не желая при этом терять в уровне доходов.