Виталий Мутко: Новая форма сборной России символизирует наши исторические традиции

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал новую форму сборной России.

- Форма - красивая. Она символизирует наши исторические традиции. На чемпионате мира будет другая гамма, больше направленная на традиционные цвета нашего флага. Сейчас цветовая гамма выбрана в стиле ретро, - передает слова Мутко ТАСС.

Ранее компания Adidas официально представила форму сборной России, в которой она выступит на Кубке конфедераций в 2017 году.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани.