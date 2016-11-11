Александр Бубнов: Причины поражения - расслабленность и несобранность после забитого мяча

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал причины поражения нашей сборнойв матче с командой Катара (1:2).

«Наверное, как и многие смотревшие матч, сначала подумал — проблем у нашей команды не будет. Вышли играть непонятно против кого, сразу забили, причем сделали это без проблем. Казалось, штук пять так могут забить. Однако потом все становилось только хуже. Вместо того чтобы добавить обороты и додавить хозяев, забив еще, стали много ошибаться и привозить моменты у своих ворот. Главные причины поражения — расслабленность и несобранность после забитого мяча», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, сборная России проиграла сборной Катара со счетом 1:2. У российской команды голом с пенальти отметился Александр Самедов, а в составе катарцев забитые мячи на счету Буалема Хухи и Карима Будьяфа. В конце матча Александр Кокорин заработал пенальти, но его удар отразил вратарь соперника Саад Аль-Шеб.

Следующую игру подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против сборной Румынии.