Президент УЕФА Чеферин заверил Порошенко, что не изменит позицию по Крыму

Президент УЕФА Александер Чеферин встретился с президентом Украины Петром Порошенко. Стороны обсудили вопрос крымского футбола.

Как сообщает официальный сайт президента Украины, Порошенко отметил принципиальность позиции УЕФА по поводу запрета в Крыму официальных футбольных матчей под эгидой России. Александер Чеферин сообщил, что УЕФА не изменит свою позицию.

Также президент УЕФА поздравил Украину с запланированным на 2018 год проведением финала Лиги чемпионов в Киеве. Он выразил уверенность в том, что этот футбольный праздник станет лучшим подарком ценителям футбола и украинским болельщикам.

«Петр Порошенко подчеркнул, что в результате российской агрессии в Донбассе больше 200 тысяч детей из Украины потеряли свои дома. Он поблагодарил УЕФА за финансовую помощь в социальной интеграции внутренне перемещенных детей в Украине в рамках сотрудничества с Детским фондом УЕФА.

Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму и призвал президента УЕФА придерживаться ее в дальнейшем. Александер Чеферин заверил, что эта позиция УЕФА по Крыму будет неизменной», - говорится в сообщении на сайте президента Украины.