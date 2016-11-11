«Автомобилист» дома обыграл «Медвешчак»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Автомобилиста».

В составе победителей отличились Анатолий Голышев и Артем Гареев, который сделал дубль. У гостей дважды отличился Брэндон Макмиллан. «Автомобилист» набрал 34 очка и занимает десятое место на Востоке. У «Медвешчака» 32 очка и 13-е место на Западе.

КХЛ. Регулярный чемпионат