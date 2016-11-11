«Автомобилист» дома обыграл «Медвешчак»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Медвешчаком»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Автомобилиста».
В составе победителей отличились Анатолий Голышев и Артем
Гареев, который сделал дубль. У гостей дважды отличился Брэндон Макмиллан. «Автомобилист» набрал 34 очка и занимает десятое
место на Востоке. У «Медвешчака» 32 очка и 13-е место на Западе.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Автомобилист - Медвешчак - 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Голы:
Голышев (Симаков, Тичар), 30:07 (1:0). Гареев (Коукал, Андерсен), 46:34 (2:0). Гареев (Михнов, Василевский), 49:21 (3:0). МакМиллан (Безина, Крайчик), 55:59 (3:1). МакМиллан 59:18 (3:2).
Место и дата
11 ноября 17:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция
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