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Конор Макгрегор: Альварес - отработанный материал. Мои удары его настигнут

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Ирландец Конор Макгрегор (20 побед, 3 поражения) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американцем Эдди Альваресом за звание чемпиона UFC в легком весе.

- Интересно, сколько мне будет стоить этот стул? Я могу предсказать, что располосую ему лицо в бою. Его слишком легко достать ударами. Посредством разговоров и всего остального из него легко сделать простую мишень. Это происходило в течении всей его карьеры. Возможно, его жесткость позволит ему выстоять, но тогда его лицо будет располосовано. Я чувствую, что он является отработанный материал. Взгляните на него, он выглядит состарившимся. В конце концов мои удары найдут цель независимо от того, как он себя чувствует. Мои удары принесут ему ущерб, - передает слова Макгрегора allboxing.ru.

Отметим, что 12 ноября Макгрегор в рамках турнира UFC 205 проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе. Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в истории UFC боец может стать чемпионом сразу в двух весовых категориях. Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул.

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