Александр Бубнов: С румынами будет еще сложнее, чем с Катаром
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от
предстоящего матча сборной России с командой Румынии.
«С румынами будет еще сложнее, чем с Катаром. Европейцы намного сильнее, они могут повозить наших. Надежда на свое поле и болельщиков — в Грозном поддержка должна быть мощной. Однако в Краснодаре и это не помогло. Хотя если Румыния будет вести в счете, грозненцы могут и за гостей начать болеть — они часто поддерживают тех, кто показывает красивый футбол», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Напомним, матч Россия - Румыния состоится 15 ноября в Грозном.
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