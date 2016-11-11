Президент UFC: На поединок Макгрегора с Альваресом может прийти Дональд Трамп

Президент UFC Дана Уайт заявил, что бой между Конаром Макгрегором с Эдди Альваресом посетит новый президент США Дональд Трамп.

«Дональд Трамп сказал мне, что придет на турнир UFC 205, если выиграет выборы. Выборы выиграны, посмотрим придет ли Трамп», - приводит слова Уайта TMZ.

Напомним, 12 ноября Макгрегор в рамках турнира UFC 205 проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе. Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в истории UFC боец может стать чемпионом сразу в двух весовых категориях. Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул.