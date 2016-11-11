Президент UFC: На поединок Макгрегора с Альваресом может прийти Дональд Трамп
Президент UFC
Дана Уайт заявил, что бой между Конаром Макгрегором с Эдди Альваресом посетит
новый президент США Дональд Трамп.
«Дональд Трамп
сказал мне, что придет на турнир UFC 205, если выиграет выборы. Выборы выиграны,
посмотрим придет ли Трамп», - приводит слова Уайта TMZ.
Напомним, 12 ноября Макгрегор в рамках турнира UFC 205
проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе.
Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в истории UFC боец может
стать чемпионом сразу в двух весовых категориях. Если чемпион полулегкого
дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди
Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана
Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул.