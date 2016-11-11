ФК «Лион» планирует подписать игрока по FIFA
Французский футбольный клуб «Лион» намерен подписать игрока по FIFA.
Президент клуба Жан-Мишель Ола заявил, что клуб планирует инвестировать в киберспорт. «Лион» намерен подписать контракт с игроком по FIFA, чтобы выступать в местной киберспортивной лиге.
Ранее Профессиональная футбольная лига Франции совместно с Electronics Arts анонсировала национальный чемпионат e-League 1 по FIFA 17, в котором примут участие по два представителя 20 футбольных клубов Франции. Игроки должны будут играть за команду, которую они представляют на турнире, но могут выбрать других представителей высшей лиги.
Напомним, что у французских футбольных клубов «ПСЖ» и «Монако» уже есть свой киберспортсмен по FIFA.
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