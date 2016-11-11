На бой Макгрегор – Альварес зафиксирован рекордный объем ставок

12 ноября в Нью-Йорке состоится бой между Конором Макгрегором и Эдди Альваресом. На этот поединок зафиксирован рекордный объем ставок.

По данным биткоин-оператора Sportsbet.io, турнир установил рекорд по объему ставок на мероприятия, проводимые под эгидой UFC. Точная сумма ставок неизвестна.Коэффициент на победу Макгрегора составляет 1.60, на Альвареса – 2.30. 70% поставивших сделали выбор в пользу Макгрегора.

Напомним, 12 ноября Макгрегор в рамках турнира UFC 205 проведет поединок с Эдди Альваресом, который является чемпионом в легком весе. Впервые турнир по ММА пройдет в Нью-Йорке. Впервые в истории UFC боец может стать чемпионом сразу в двух весовых категориях.

Если чемпион полулегкого дивизиона Конор Макгрегор победит обладателя титула в легком весе Эдди Альвареса, он наденет на себя два пояса. Однако, как сказал президент UFC Дана Уайт, в случае победы ирландца у него все-таки отберут один титул.