Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив3 : 1ЦСКА
Футбол  Армения3 : 2Черногория
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Витязь0 : 4СКА
Баскетбол  ЦСКА91 : 90Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Армения – Черногория. Мхитарян впервые за 13 месяцев сыграет за сборную

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня сборная Армении принимает сборную Черногории в квалификации ЧМ-2018. Впервые в этом отборочном цикле за команду сыграет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Ранее Мхитарян не играл за сборную из-за конфликта с представителями Федерации футбола Армении. Это было связано со скандалом, когда сборную Армении подозревали в договорном матче со сборной Албании в квалификации Евро-2016.

Тогда албанцы победили 3:0 и вышли на чемпионат Европы. Мхитарян и еще несколько игроков не были согласны с подозрениями в свой адрес и не играли за сборную в последних матчах. Отметим, что Генрих не играл за сборную 13 месяцев.

Матч

Армения - Черногория - 3:2 (0:2)

Голы

Кояшевич 36 (0:1). Йоветич 38 (0:2). Григорян 50 (1:2). Ароян 74 (2:2). Казарян 90 (3:2).

Состав

Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Мкоян, Айрапетян, Григорян, Казарян, Мхитарян, Малакян, Пиццелли (Оганесян К., 81), Корян (Саркисов, 59)

Черногория: Божович, Вешович (Мугоша, 86), Савич, Стойкович, Баша, Шчекич, Кояшевич (Йовович, 74), Вукчевич (Зверотич, 63), Марушич, Йоветич, Бечирай

Предупреждения:

Малакян, 19; Ароян, 81 - Вукчевич, 16; Баша, 90

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

11 ноября 20:00, Республиканский, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Англия – Шотландия. ОнлайнМатч квалификации ЧМ-2018 Англия - Шотландия на нашем портале.Франция – Швеция. ОнлайнМатч квалификации ЧМ-2018 Франция - Швеция на нашем портале.ЧМ-2018. Европа. Квалификация. Англия - Шотландия, Франция - Швеция и другие матчи. ОнлайнВсе матчи европейской квалификации ЧМ-2018 на нашем портале.Армения вырвала победу в матче с Черногорией, уступая со счетом 0:2 по ходу матчаМатч четвертого тура европейской квалификации ЧМ-2018 между сборными Армении и Черногории завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2.Зе Луиш получил небольшую травму в расположении сборной Кабо-ВердеНападающий московского «Спартака» Зе Луиш получил небольшое повреждение. Сейчас он находится в расположении сборной Кабо-Верде.Андрей Шевченко: Думаю, что Коноплянка подойдет к матчу с Финляндией в оптимальной формеГлавный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Ханс Бакке: Возможно, уже в понедельник в деле Еременко наступит ясностьГлавный тренер сборной Финляндии Ханс Бакке поделился ожиданиями от матча со сборной Украины в квалификации ЧМ-2018. Также он рассказал о ситуации с полузащитником Романом Еременко, который пропустит матч.Лукаш Градецки: Матч с Украиной – последний шанс для ФинляндииГолкипер сборной Финляндии Лукаш Градецки поделился ожиданиями от матча со сборной Украины. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Арсен Венгер: Тренер Чили примет суицидальное решение, выпустив Санчеса на полеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что тренер сборной Чили примет суицидальное решение, если выпустит Алексиса Санчеса в матче квалификации чемпионата мира 2018 года.Евгений Коноплянка: Я не думаю о дисквалификации ЕременкоПолузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.Филипе Коутинью: Сыграть с Аргентиной всегда было мечтой для меняПолузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо рассказал о своих эмоциях после победы над Аргентиной (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира.Паулиньо: Сборная Бразилии переживает счастливый момент, все друг другу доверяютПолузащитник сборной Бразилии Паулиньо прокомментировал победу своей команды над сборной Аргентины в матче 11-го тура отборочного этапа ЧМ-2018 в России (3:0).Эдгардо Бауса: Выход на ЧМ по-прежнему зависит от АргентиныГлавный тренер сборной Аргентины Эдгардо Бауса прокомментировал поражение от Бразилии (0:3) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.Тите: Пять побед в пяти матчах – это сверх того, что я мог себе представитьГлавный тренер сборной Бразилии Тите подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира с Аргентиной (3:0) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.Неймар забил 50-й гол за сборную БразилииФорвард сборной Бразилии Неймар забил гол в матче отборочного турнира чемпионата мира с Аргентиной (3:0) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.Карасев назначен на матч отбора ЧМ-2018 между сборными Австрии и ИрландииРоссийская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым назначена на матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года между сборными Австрии и Ирландии, сообщает официальный сайт футбольных арбитров России.Лионель Месси: Сборная Аргентины обязана переломить эту дерьмовую ситуациюФорвард «Барселоны» Лионель Месси эмоционально прокомментировал поражение сборной Аргентины от бразильцев (0:3) в матче квалификации ЧМ-2018.ЧМ-2018. Квалификация. Южная Америка. Колумбия сыграла вничью с Чили, Бразилия победила Аргентину и другие матчиРезультаты матча 11-го тура квалификации чемпионата мира 2018 года в Южной Америке.Бразилия разгромила Аргентину в квалификации ЧМ-2018Сборная Бразилии в Белу-Оризонти нанесла поражение аргентинцам в матче квалификации чемпионата мира 2018 года (3:0).Квалификация ЧМ-2018. Бразилия - АргентинаМатч квалификации ЧМ-2018 Бразилия - Аргентина на нашем портале.

Черногория
Черногориякалендарьстатистика
Армения
Армениякалендарьстатистика
Генрих Мхитарян
Генрих Мхитарянвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018

Cпецпредложение