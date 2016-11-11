Армения – Черногория. Мхитарян впервые за 13 месяцев сыграет за сборную

Сегодня сборная Армении принимает сборную Черногории в квалификации ЧМ-2018. Впервые в этом отборочном цикле за команду сыграет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.

Ранее Мхитарян не играл за сборную из-за конфликта с представителями Федерации футбола Армении. Это было связано со скандалом, когда сборную Армении подозревали в договорном матче со сборной Албании в квалификации Евро-2016.

Тогда албанцы победили 3:0 и вышли на чемпионат Европы. Мхитарян и еще несколько игроков не были согласны с подозрениями в свой адрес и не играли за сборную в последних матчах. Отметим, что Генрих не играл за сборную 13 месяцев.