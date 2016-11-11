Армения – Черногория. Мхитарян впервые за 13 месяцев сыграет за сборную
Сегодня сборная Армении
принимает сборную Черногории в квалификации ЧМ-2018. Впервые в этом отборочном
цикле за команду сыграет полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
Ранее Мхитарян не играл за
сборную из-за конфликта с представителями Федерации футбола Армении. Это было
связано со скандалом, когда сборную Армении подозревали в договорном матче со
сборной Албании в квалификации Евро-2016.
Тогда албанцы победили 3:0 и вышли на чемпионат Европы. Мхитарян и еще несколько игроков не были согласны с подозрениями в свой адрес и не играли за сборную в последних матчах. Отметим, что Генрих не играл за сборную 13 месяцев.
Матч
Армения - Черногория - 3:2 (0:2)
Голы
Кояшевич 36 (0:1). Йоветич 38 (0:2). Григорян 50 (1:2). Ароян 74 (2:2). Казарян 90 (3:2).
Состав
Армения: Бегларян, Ароян, Восканян, Мкоян, Айрапетян, Григорян, Казарян, Мхитарян, Малакян, Пиццелли (Оганесян К., 81), Корян (Саркисов, 59)
Черногория: Божович, Вешович (Мугоша, 86), Савич, Стойкович, Баша, Шчекич, Кояшевич (Йовович, 74), Вукчевич (Зверотич, 63), Марушич, Йоветич, Бечирай
Предупреждения:
Малакян, 19; Ароян, 81 - Вукчевич, 16; Баша, 90
Судья:
Павел Краловец (Чехия)
Место и дата
11 ноября 20:00, Республиканский, Онлайн-трансляция