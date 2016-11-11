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«Витязь» – СКА. Первый период прошел без линейных арбитров

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Линейные судьи Павел Бадыль и Иван Дедюля, которые были назначены на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА, отсутствовали во время первого периода игры.

Первый период матча, который проходит в Подольске, отработали два главных арбитра: Роман Гофман и Денис Наумов. Отсутствие линейных было связано с тяжелыми погодными условиями: в Подольске идет сильный снег.

Павел Бадыль и Иван Дедюля 10 ноября работали в Магнитогорске на матче «Металлурга» и «Ак Барса» (2:3 Б), который закончился в 19:30 по московскому времени (в 21:30 по местному, - Прим. ред.) 

Отметим, согласно спортивному регламенту КХЛ, непосредственно на хоккейной площадке работают четыре арбитра (два главных и два линейных). В регламенте также отмечено, что судьи обязаны прибыть в город не позднее, чем за шесть часов до начала матча. Кроме того, в случае неявки главных арбитров матч проводит один из двух линейных судей. Отсутствие линейных судей никак не отражено в спортивном регламенте КХЛ.  

Матч

Витязь - СКА - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы:

Коскиранта 14:40 (0:1 - мен.). Ковальчук (Плотников, Войнов), 36:57 (0:2 - бол.). Ковальчук (Плотников, Дацюк), 39:58 (0:3 - бол.). Гусев (Белов, Шипачёв), 44:55 (0:4).

Место и дата

11 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция


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