«Витязь» – СКА. Первый период прошел без линейных арбитров

Линейные судьи Павел Бадыль и Иван Дедюля, которые были назначены на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА, отсутствовали во время первого периода игры.

Первый период матча, который проходит в Подольске, отработали два главных арбитра: Роман Гофман и Денис Наумов. Отсутствие линейных было связано с тяжелыми погодными условиями: в Подольске идет сильный снег.

Павел Бадыль и Иван Дедюля 10 ноября работали в Магнитогорске на матче «Металлурга» и «Ак Барса» (2:3 Б), который закончился в 19:30 по московскому времени (в 21:30 по местному, - Прим. ред.)

Отметим, согласно спортивному регламенту КХЛ, непосредственно на хоккейной площадке работают четыре арбитра (два главных и два линейных). В регламенте также отмечено, что судьи обязаны прибыть в город не позднее, чем за шесть часов до начала матча. Кроме того, в случае неявки главных арбитров матч проводит один из двух линейных судей. Отсутствие линейных судей никак не отражено в спортивном регламенте КХЛ.



