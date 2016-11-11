СГУ – победитель седьмого турнира НСФЛ

Четыре команды махачкалинского турнира можно было четко разделить по уровню: саратовцы и москвичи приехали бороться за победу, а крымчане и дагестанцы за первыми очками в сезоне.

По прогнозам экспертов лиги фаворитами считались вице-чемпионы двух последних сезонов – футболисты СГУ, которые забрали девять очков в трех матчах и стали безоговорочными победителями турнира. Первые победы в сезоне одержали сборные ДГТУ и КФУ. Москвичи ожиданий не оправдали и увезли из Махачкалы всего три очка.

Результаты матчей в Махачкале (8-10 ноября):



КФУ (Симферополь) - РЭУ (Москва) - 3:0

ДГТУ (Махачкала) - СГУ (Саратов) - 0:3

ДГТУ (Махачкала) - КФУ (Симферополь) - 1:0

РЭУ (Москва) - СГУ (Саратов) - 1:2

ДГТУ (Махачкала) - РЭУ (Москва) - 0:2

СГУ (Саратов) - КФУ (Симферополь) - 2:0





