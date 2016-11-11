Игорь Смольников: Пусть новая форма принесёт удачу

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников поделился впечатлениями от новой формы национальной команды, в которой она выступит на Кубке конфедераций 2017 года.

«Отличная форма. Могу выделить цвет, он поменялся. Красный мне нравится больше. А в том, как сидит на теле, всё осталось прежним. Новая форма похожа на ретро-форму? Значит, вернёмся в прошлое. Пусть это нам принесёт удачу. Название для мяча самое подходящее. «Красава» – слово из дворового сленга. Это достаточно необычно», - цитирует Смольникова «Чемпионат.соm».

Сегодня, 11 ноября Adidas презентовала форму сборной России, в которой она будет играть на Кубке конфедераций в 2017 году.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Жеребьевка турнира состоится 26 ноября в Казани.

На данный момент известны семь из восьми участников турнира: Россия (хозяин ЧМ-2018), Германия (чемпион мира), Португалия (чемпион Европы), Австралия (победитель Кубка Азии), Новая Зеландия (победитель Кубка наций ОФК), Чили (победитель Кубка Америки) и Мексика (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ).