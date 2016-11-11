Савченко и Массо лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Тарасова и Морозов – вторые, Забияко и Энберт – третьи
На Гран-при по фигурному
катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в парном катании.
Лидирует немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо.
Лидеры набрали 77,55 балла. В тройке также находятся
две российские пары. Второе место занимает дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 76,24 балла.
На третьем месте Наталья Забияко и Александр Энберт (Россия) - 71,36 балла.
Фигурное
катание. Гран-при
Париж
(Франция)
Парное катание
Короткая
программа
1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 77,55 балла
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 76,24
3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 71,36
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