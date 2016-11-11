Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Локомотив3 : 1ЦСКА
Футбол  Армения3 : 2Черногория
Футбол  Англия- : -Шотландия
Хоккей  Витязь0 : 4СКА
Баскетбол  ЦСКА91 : 90Реал
Футбол  Франция- : -Швеция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Савченко и Массо лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Тарасова и Морозов – вторые, Забияко и Энберт – третьи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в парном катании. Лидирует немецкий дуэт Алена Савченко/Бруно Массо.

Лидеры набрали 77,55 балла. В тройке также находятся две российские пары. Второе место занимает дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) – 76,24 балла. На третьем месте Наталья Забияко и Александр Энберт (Россия) - 71,36 балла.

Фигурное катание. Гран-при

Париж (Франция)

Парное катание

Короткая программа

1. Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 77,55 балла

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 76,24

3. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 71,36

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?Ход Медведевой. Чем чемпионка мира ответит на московский вызов Анны Погорилой?В пятницу в Париже стартует четвертый этап серии «Гран-при». Представляем четыре главных интриги соревнований.Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Такие разные слезы. Две драмы, которые потрясли «Мегаспорт»Триумф Анны Погорилой и крах Юлии Липницкой стали кульминацией второго дня московского «Гран-при».Савченко и Массо победили в парном катании на Гран-при в Москве, Забияко и Энберт – вторые, Астахова и Рогонов – третьиСавченко и Массо победили в парном катании на Гран-при в Москве, Забияко и Энберт – вторые, Астахова и Рогонов – третьиНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) состоялась произвольная программа у пар. Первое место в итоговой таблице занял дуэт из Германии Алена Савченко/Бруно Массо.Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Приподнятое настроение. Чем запомнился первый день московского «Гран-при»Боброва/Соловьев и Коляда бьют личные рекорды, Погорилая опять «топит лед» и другие события в обзоре первого дня московского «Гран-при».Забияко и Энберт лидируют после короткой программы на Гран-при в МосквеНа этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве (Россия) завершилась короткая программа в парном катании. Лидирует российская пара Наталья Забияко/Александр Энберт.Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?Ladies first. Кто выиграет в Москве – Погорилая, Липницкая или Радионова?В пятницу на московской арене «Мегаспорт» стартует российский этап «Гран-при» по фигурному катанию. Представляем четыре главные интриги.Риск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золотаРиск или здравый смысл? Российские фавориты «Скейт Америка» остались без золотаЕвгения Тарасова и Владимир Морозов упустили победу на этапе «Гран-при», сорвав произвольную программу попыткой сделать четверную подкрутку.Сегин и Билодо победили на Skate America, Тарасова и Морозова стали третьимиРоссияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третье место в турнире спортивных пар на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию «Skate America», который проходит в Чикаго.Владимир Морозов: Будем все делать, чтобы стать ведущей российской паройДвукратный бронзовый призер чемпионата Европы Владимир Морозов после короткой программы на Skate America заявил, что они с партнершей Евгенией Тарасовой готовы стать ведущей российской парой.Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при СШАРоссийская пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов лидирует после короткой программы на первом этапе серии Гран-при «Скейт Америка».Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate AmericaСегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при»В ночь с пятницы на субботу в Чикаго турниром «Скейт Америка» стартует серия «Гран-при». Sovsport.ru анализирует шансы наших фигуристов.Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Двойная эйфория. «Японский Гагарин» взял новую космическую высоту (видео)Ханю опять идет на рекорды, Вирчу и Мойр вновь в строю, Медведева и Погорилая покоряют Японию: «Скейт-парад» возвращается на Sovsport.ru.Остановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОстановите музыку. Что помешало Юлии Липницкой на старте первого турнира сезонаОлимпийская чемпионка лидирует на турнире в Словакии, хотя первый блин по независящим от нее причинам чуть не получился комом.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Молчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мираМолчание – не золото. Российские пары остались без медалей чемпионата мираСостязания в коронном на протяжении многих лет для отечественных фигуристов виде программы чемпионата мира завершились разочарованием.Российские пары остались без медалей на чемпионате мираРоссийские пары остались без медалей на чемпионате мираКанадские фигуристки Мэган Дюамель и Эрик Рэдфорд стали победителями среди спортивных пар на чемпионате мира, который проходил в американском Бостоне.Владимир Морозов: Откатались на сто процентов, но с головойРоссийский фигурист Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, оценил прокат короткой программы на чемпионате мира в Бостоне.Другие факторы. Почему наши спортивные пары не в лидерах на чемпионате мираДругие факторы. Почему наши спортивные пары не в лидерах на чемпионате мираВторой день подряд российские фигуристы сталкиваются на мировом первенстве с судейством, самое мягкое определение для которого – жесткое.

Наталья Забияко
Наталья Забияковсе новости
Евгения Тарасова
Евгения Тарасовавсе новости
Владимир Морозов
Владимир Морозоввсе новости
Алена Савченко
Алена Савченковсе новости

Cпецпредложение