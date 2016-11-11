Защитник хоккейного ЦСКА забросил шайбу в собственные ворота (видео)

Защитник московских армейцев Михаил Науменков стал автором курьезной шайбы в мачте регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом».

При счете 1:0 в пользу ЦСКА защитник московских армейцев Михаил Науменков совершил грубую ошибку при игре своей команды в меньшинстве. Перехватив шайбу у соперника, Науменков бросил в сторону ворот своей команды. Не ожидавший такого развития событий, голкипер красно-синих Илья Сорокин не успел среагировать и пропустил шайбу над плечом.

Добавим, что шайба была записана на счет финского нападающего «железнодорожников» Петри Контиола.