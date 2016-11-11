Хэмилтон лучший во второй практике Гран-при Бразилии. Квят – 12-й
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат во время второго свободного заезда гран-при Бразилии.
31-летний гонщик показал время 1.12.271. Вторым стал его
партнер по команде Нико Росберг. Замкнул тройку лидеров финн из «Уильямс»
Вальттери Боттас.
Российский автогонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал 12-й
результат.
Напомним, третья сессия свободных заездов состоится завтра,
12 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени. Также завтра в 19:00 (мск.) состоится квалификация предпоследнего этапа сезона.
Формула-1
Гран-при Бразилии
Вторая практика
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.12,271
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,030
3. Валттери Боттас («Уильямс») +0,490
4. Фелипе Масса («Уильямс») +0,518
5. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,557
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,657
7. Себастьян Феттель («Феррари») +0,731
8. Кими Райкконен («Феррари») +0,776
9. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,028
10. Дженсон Баттон («Макларен») +1,169
11. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,301
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1,418
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,530
14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,647
15. Ромен Грожан («Хаас») +1,803
16. Кевин Магнуссен («Рено») +1,838
17. Фелипе Наср («Заубер») +2,038
18. Эстебан Окон («Манор») +2,046
19. Джолион Палмер («Рено») +2,165
20. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,287
21. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,424
22. Паскаль Верляйн («Манор») +2,687