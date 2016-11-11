Пападакис и Сизерон лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Ильиных и Жиганшин – вторые
На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в Париже (Франция) состоялась короткая программа в танцах на льду. Лидирует французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.
После короткой программы французы имеют в своем активе 78,26 балла. Российский дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия)
– 68,72 балла. На третьем месте американцы Мэдисон Хаббелл и Зак
Донохью (США) – 66,77 балла.
Фигурное
катание. Гран-при
Париж
(Франция)
Танцы на льду
Короткая
программа
1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 78,26 балла
2. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия) 68,72
3. Мэдисон Хаббелл/Зак Донохью (США) 66,77
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