Пападакис и Сизерон лидируют после короткой программы на Гран-при в Париже, Ильиных и Жиганшин – вторые

На Гран-при по фигурному катанию в Париже (Франция) состоялась короткая программа в Париже (Франция) состоялась короткая программа в танцах на льду. Лидирует французский дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

После короткой программы французы имеют в своем активе 78,26 балла. Российский дуэт Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия) – 68,72 балла. На третьем месте американцы Мэдисон Хаббелл и Зак Донохью (США) – 66,77 балла.



Фигурное катание. Гран-при

Париж (Франция)

Танцы на льду

Короткая программа

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 78,26 балла

2. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия) 68,72

3. Мэдисон Хаббелл/Зак Донохью (США) 66,77