Павел «9pasha» Хвастунов: «Оставлять медийных личностей в Na'Vi и добирать к ним «плюс три» как-то странно»

Игрок команды Virtus.pro Павел «9pasha» Хвастунов в интервью CyberSport.ru рассказал о том, как попал в команду и о поделился мнением о изменениях в команде Natus Vincere.



— Расскажи, как ты попал в команду.



— В начале лета мы с Алексеем «Solo» Березиным обсуждали, что было бы неплохо поиграть вместе. И мне одна птичка еще нашептала, что он будет играть в Virtus.pro. Я это знал, и я понимал, что организация серьезная и места мне там может и не быть. Поэтому я просто ждал что будет дальше. Игрокам Fantastic Five я то же самое сказал: «Ребята, с вами хорошо, команда очень хорошая, но я договаривался с Solo. Я бы хотел снова с ним сыграть».



Потом стало понятно, что я вряд ли попаду в Virtus.pro. И я сказал F5, что остаюсь с ними. Но дней через пять мне написал Solo и сказал: «Пашок, ты нам нужен». Мне рассказали о составе, который планируется собрать, предложили играть вместе с ними. В обычной ситуации я бы скорее всего отказался. Согласился потому, что в F5 все отдыхали, ничего не делали и не тренировались. Если бы я ушёл во время тренировок и подготовки к турнирам, это было бы некрасиво, но я ушёл до начала сезона.



— В Virtus.pro вы довольно долго были на буткемпах. Не устал ли ты от тиммейтов?



— Я считаю, что мы очень грамотно подходим к буткемпам. Мы не сидим больше, чем надо, но этого времени хватает на всё. У нас нет такого, что устаем друг от друга. Не бывает такого, что «блин, как же вы мне все надоели. Ваши рожи каждое утро. Аааа, пожалуйста, убейте меня!». Как только мы начинаем уставать друг от друга — буткемп заканчивается.



— Сейчас одна из самых обсуждаемых тем в киберспорте — решафл в Natus Vincere G2A. Что ты об этом думаешь?



— Мне всё, что происходит в Na'Vi последнее время, непонятно. Я никого из состава не хочу обидеть, но я вижу, кто там играет лучше, а кто хуже. И я как игрок считаю, что кикнули не совсем правильных людей. Когда я смотрю на решафл и вижу, что в составе остались Данил «Dendi» Ишутин и Виктор «GeneRaL» Нигрини... Я не спорю, что они хорошие и сильные игроки, но то, что оставили только их...



NaVi опять хватаются за медийку. Вот ты смотришь на команду и понимаешь, что есть куча вариантов, как сделать лучше и что сделать лучше. А потом ты читаешь новости и видишь, что «произошел решафл» — и остались там два чуть ли не максимально медийных человека из команды. Я тоже считаю их сильными игроками, но у меня возникают вопросы. Если ты хочешь поменять команду, то меняй её полностью или вообще не меняй. Но просто оставлять медийных личностей и добирать к ним «плюс три» как-то странно. То есть ты видишь, что вот Даня, Данечка, все его любят, он хороший мальчик. Витя-машина, ля-ля, тополя, всё круто. И они остались вдвоём. Два человека, которые постоянно на слуху, их любят. И вот прошёл решафл, ты думаешь: «Ага, так-так-так, что же там будет? Наверняка же есть какие-то планы и какие-то стратегии, как лучше сделать». Заходишь в новость, смотришь — Dendi и GeneRaL. Это очень простой вариант. Выгодный для организации, да. Но не уверен, что выгодный для тех, кто там играет.



Источник