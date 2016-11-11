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Загитова одержала победу на Кубке России по фигурному катанию в Казани

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Казани проходит четвертый этап Кубка России по фигурному катанию. Первое место в итоговом протоколе в соревнованиях по одиночному катанию у женщин заняла Алина Загитова.

Победительница стала первой в короткой программе, второй – в произвольной, и в итоге набрала 194,21 балла. Второй стала Станислава Константинова – 193,81 балла. Елизавета Нугуманова заняла третье место с результатом 184,17 балла.

Кубок России. Казань

Одиночное катание. Женщины 

Итоговое положение

1. Алина Загитова 194,21

2. Станислава Константинова 193,81

3. Елизавета Нугуманова 184,17

4. Алина Соловьева 169,43

5. Серафима Саханович 160,77

6. Александра Фомина 144,46

7. Полина Платкова 143,01

8. Мария Мостенец 140,30 

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