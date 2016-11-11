Сергей Сироткин: Буду ждать следующей возможности показать, на что я способен
Российский автогонщик Сергей Сироткин, принимавший участие в
первой практике Гран-при Бразилии за рулем болида «Рено», поделился впечатлениями.
Было приятно вновь сесть за руль. Прошло
достаточно много времени с тех пор, как я пилотировал эту машину, и была
отличная комбинация, чтобы вернуться за руль: очень интересная трасса, хорошая
машина – все вместе.
Увы, нам не удалось поработать столько, сколько мы все бы хотели. Но это гонки. Такое случается. Так или иначе, мы можем быть довольны тем, что успели сделать. С нетерпением буду ждать следующей возможности показать, на что я способен», - сказал Сироткин.
Напомним, в первой сессии свободных заездов 21-летний
россиянин показал 22-й результат. Лучшим стал пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон.
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