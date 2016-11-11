Алексей Анисимов: Обслуживать матчи вдвоем, это азы профессии

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов поделился мнением об отсутствии линейных арбитров на матче регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и СКА.

- У нас случился форс-мажор: из-за метеорологических условий лайнсмены смогли добраться только к началу второго периода. В таких условиях первый период главным (арбитрам) пришлось работать вдвоем. В первом периоде никаких стычек не было, и к ним, как к лайнсменам, у меня вопросов никаких нет. Главные арбитры обучены обслуживать матчи вдвоем, это азы профессии, и они их не забыли, - передает слова Анисимова «Р-Спорт».

Напомним, линейные судьи Павел Бадыль и Иван Дедюля, которые были назначены на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» – СКА, отсутствовали во время первого периода игры.

Отметим, согласно спортивному регламенту КХЛ, непосредственно на хоккейной площадке работают четыре арбитра (два главных и два линейных). В регламенте также отмечено, что судьи обязаны прибыть в город не позднее, чем за шесть часов до начала матча. Кроме того, в случае неявки главных арбитров матч проводит один из двух линейных судей. Отсутствие линейных судей никак не отражено в спортивном регламенте КХЛ.

Добавим, что после двух периодов встречи СКА выигрывает у «Витязя» со счетом 1:0. Заброшенными шайбами у питерской команды отличились Ярно Коскиранта и Илья Ковальчук, оформивший дубль.