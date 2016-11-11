Президент футбольного клуба «Краснодар» встретился с болельщиками

В четверг на стадионе «Краснодар» состоялась встреча основателя и президента клуба Сергея Галицкого с лидерами объединений болельщиков «горожан». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«11 ноября на стадионе ФК «Краснодар» состоялась встреча основателя и президента клуба Сергея Николаевича Галицкого с лидерами объединений болельщиков «горожан». Во встрече также приняли участие генеральный директор клуба Владимир Хашиг и коммерческий директор Арам Фундукян. В ходе конструктивной беседы состоялось обсуждение насущных вопросов взаимодействия клуба с его поклонниками и найдены оптимальные способы их решения», - говориться в заявлении пресс-службы краснодарской команды.

Напомним, что после 13 туров чемпионата России «Краснодар», набрав 21 очко, занимает пятую строчку в турнирной таблице.