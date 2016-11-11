Андрей Шевченко: Думаю, что Коноплянка подойдет к матчу с Финляндией в оптимальной форме
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился
ожиданиями от матча со сборной Финляндии. Напомним, что командам предстоит
сыграть в квалификации ЧМ-2018.
— Ожидаете ли вы каких-то неожиданностей
от сборной Финляндии?
— Неожиданных
решений со стороны соперника мы не ждем. Знаем сильные стороны этой
команды. Повторюсь, она должна была набрать больше очков, чем у них есть
сейчас в активе. Так что завтра нас ждет непростая игра.
— Стоит ли задача забить завтра как можно больше
мячей, чтобы улучшить этот показатель с точки зрения турнирной борьбы
с конкурентами по группе?
— Наша
задача завтра — победить. А думать сейчас о забитых мячах
и их количестве... Повторюсь: нас ждет непростой матч, и самое
главное — выиграть его. И, конечно, показать хороший футбол. Вот то,
на чем мы сейчас сосредоточены.
— В каком стоянии Коноплянка? Готов ли
он завтра сыграть?
— Вчера
он тренировался. Сегодня — тоже. Думаю, что и он, и все
остальные футболисты подойдут к завтрашнему матчу в оптимальной
форме, - цитирует Шевченко «Динамо» Киев от Шурика».
Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в
22:45 по Москве.