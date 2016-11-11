Андрей Шевченко: Думаю, что Коноплянка подойдет к матчу с Финляндией в оптимальной форме

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Финляндии. Напомним, что командам предстоит сыграть в квалификации ЧМ-2018.

— Ожидаете ли вы каких-то неожиданностей от сборной Финляндии?

— Неожиданных решений со стороны соперника мы не ждем. Знаем сильные стороны этой команды. Повторюсь, она должна была набрать больше очков, чем у них есть сейчас в активе. Так что завтра нас ждет непростая игра.

— Стоит ли задача забить завтра как можно больше мячей, чтобы улучшить этот показатель с точки зрения турнирной борьбы с конкурентами по группе?

— Наша задача завтра — победить. А думать сейчас о забитых мячах и их количестве... Повторюсь: нас ждет непростой матч, и самое главное — выиграть его. И, конечно, показать хороший футбол. Вот то, на чем мы сейчас сосредоточены.

— В каком стоянии Коноплянка? Готов ли он завтра сыграть?

— Вчера он тренировался. Сегодня — тоже. Думаю, что и он, и все остальные футболисты подойдут к завтрашнему матчу в оптимальной форме, - цитирует Шевченко «Динамо» Киев от Шурика».

Матч Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. Начало в 22:45 по Москве.