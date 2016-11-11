Владимир Крикунов: Благодарен ребятам, что сумели выстоять и одержать победу

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака».

- Во-первых, хотел бы сказать, что мы много работаем. Первая игра не получилась, потому что ребята не успели отойти от нагрузок. Сегодня мы знали, что «Медвешчак» едет после двух поражений на выезде, что игра будет тяжелой. Хорошо, что ребята настроились, и работа начинает давать плоды. Боролись весь матч, хоть в первом периоде у соперника было много моментов, хорошо отыграл Сохатский. Во втором у нас было много моментов, мы забили, но не все использовали. В третьем периоде получили эти удаления абсолютно ненужные, надо уметь терпеть, при 3:0 нельзя удаляться, тем более играя с такой командой, которая умеет выжимать из игр все. Но благодарен ребятам, что сумели выстоять и одержать победу, - передает слова Крикунова официальный сайт «Автомобилиста».

Напомни, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Автомобилиста».

Отметим, что эта победа стала первой для Крикунова в качестве главного тренера команды из Екатеринбурга.