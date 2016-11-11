Горди Дуайер: Есть и позитивные моменты, мне понравилось, что ребята стараются

Главный тренер «Медвешчака» Горди Дуайер прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Медвешчака».

- Прежде всего, поздравляю «Автомобилист» и главного тренера с победой и тремя очками. Это была очень жесткая игра, команды много боролись, мне понравилось то, как ребята боролись, особенно в третьем периоде, когда мы могли сравнять счет. Я считаю, что первый гол был абсолютно хоккейным, его должны были засчитать. Но есть и позитивные моменты, мне понравилось, что ребята стараются. Мы приехали в усеченном состав, - цитирует Дуайера пресс-служба «Автомобилиста».

Напомни, что матч регулярного чемпионата КХЛ между «Автомобилистом» и «Медвешчаком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Автомобилиста».