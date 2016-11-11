Кевин Магнуссен подписал контракт с «Хаас»

Датский пилот «Рено» Кевин Магнуссен подписал контракт с американским гоночным коллективом «Хаас» на следующий сезон.

Таким образом 24-летний гонщик в следующем году станет напарником француза Ромена Грожана.

«Я получил фантастический шанс и очень рад присоединиться к «Хаас». Я верю в свои силы и уверен в хороших перспективах команды – и во второй год её существования, и в будущем.

Джин Хаас пришёл в Формулу 1 с четким видением этого проекта и своим подходом к работе. Он сумел его реализовать и добился успеха. Я весь год наблюдал за этой командой и с нетерпением жду следующего сезона, когда сяду за руль их новой машины», - поделился впечатлениями Магнуссен.

Напомним, за два этапа до конца сезона датчанин расположился на 16-м месте, имея в активе семь очков.