Кевин Магнуссен подписал контракт с «Хаас»
Датский пилот «Рено»
Кевин Магнуссен подписал контракт с американским гоночным коллективом «Хаас» на
следующий сезон.
Таким образом 24-летний гонщик в следующем году станет
напарником француза Ромена Грожана.
«Я получил фантастический шанс и очень рад
присоединиться к «Хаас». Я верю в свои силы и уверен в хороших перспективах
команды – и во второй год её существования, и в будущем.
Джин Хаас пришёл в Формулу 1 с четким видением
этого проекта и своим подходом к работе. Он сумел его реализовать и добился
успеха. Я весь год наблюдал за этой командой и с нетерпением жду следующего
сезона, когда сяду за руль их новой машины», - поделился впечатлениями
Магнуссен.
Напомним,
за два этапа до конца сезона датчанин расположился на 16-м месте, имея в активе
семь очков.