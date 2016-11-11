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Коукалова, Шлезингр, Пидгрушная и Семенов выступят на «Рождественской гонке»

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В Гельзенкирхене (Германия) в конце нынешнего года пройдет традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Стали известны некоторые участники соревнований.

Как сообщает официальный сайт гонки, в ней примут участие чехи Габриэла Коукалова (в девичестве Соукалова) и Михал Шлезингр, украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов.

Отметим, что для Шлезингра это будет первое участие в соревнованиях. Гонка состоится 28 декабря.

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