Коукалова, Шлезингр, Пидгрушная и Семенов выступят на «Рождественской гонке»
В Гельзенкирхене (Германия) в конце нынешнего года пройдет
традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Стали известны некоторые
участники соревнований.
Как сообщает официальный сайт гонки, в ней примут участие чехи
Габриэла Коукалова (в девичестве Соукалова) и Михал Шлезингр, украинцы Елена
Пидгрушная и Сергей Семенов.
Отметим, что для Шлезингра это будет первое участие в
соревнованиях. Гонка состоится 28 декабря.
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