Коукалова, Шлезингр, Пидгрушная и Семенов выступят на «Рождественской гонке»

В Гельзенкирхене (Германия) в конце нынешнего года пройдет традиционная «Рождественская гонка» по биатлону. Стали известны некоторые участники соревнований.

Как сообщает официальный сайт гонки, в ней примут участие чехи Габриэла Коукалова (в девичестве Соукалова) и Михал Шлезингр, украинцы Елена Пидгрушная и Сергей Семенов.

Отметим, что для Шлезингра это будет первое участие в соревнованиях. Гонка состоится 28 декабря.