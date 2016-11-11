СКА разгромил «Витязь», одержав 13-ю победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Витязь» со счетом 4:0.

В составе армейцев дубль оформил Илья Ковальчук, по шайбе забросили Ярно Коскиранта и Никита Гусев.

Матч против «Витязя» стал для Ковальчука 250-м за петербургскую команду.

Благодаря двум голам Илья Ковальчук набрал 38 (18+20) очков в регулярном чемпионате и сравнялся с нападающим магнитогорского «Металлурга» Сергеем Мозякиным, у которого 38 (19+19) очков.

Вратарь СКА Игорь Шестеркин провел седьмой матч на ноль в регулярном чемпионате.

Напомним, следующий матч армейцы проведут 13 ноября в гостях против «Локомотива», клуб из Подольска в тот же день дома сыграет с «Северсталью».

После 29 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка, команда Валерия Белова, проведя на одну игру меньше, занимает восьмую строчку с 42 очками.