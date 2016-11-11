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СКА разгромил «Витязь», одержав 13-ю победу подряд

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА в гостях обыграл «Витязь» со счетом 4:0.

В составе армейцев дубль оформил Илья Ковальчук, по шайбе забросили Ярно Коскиранта и Никита Гусев.

Матч против «Витязя» стал для Ковальчука 250-м за петербургскую команду.

Благодаря двум голам Илья Ковальчук набрал 38 (18+20) очков в регулярном чемпионате и сравнялся с нападающим магнитогорского «Металлурга» Сергеем Мозякиным, у которого 38 (19+19) очков.

Вратарь СКА Игорь Шестеркин провел седьмой матч на ноль в регулярном чемпионате.

Напомним, следующий матч армейцы проведут 13 ноября в гостях против «Локомотива», клуб из Подольска в тот же день дома сыграет с «Северсталью».

После 29 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 73 очка, команда Валерия Белова, проведя на одну игру меньше, занимает восьмую строчку с 42 очками. 

Матч

Витязь - СКА - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы:

Коскиранта 14:40 (0:1 - мен.). Ковальчук (Плотников, Войнов), 36:57 (0:2 - бол.). Ковальчук (Плотников, Дацюк), 39:58 (0:3 - бол.). Гусев (Белов, Шипачёв), 44:55 (0:4).

Место и дата

11 ноября 19:30, ДС Витязь, Онлайн-трансляция

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