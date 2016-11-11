Джин Хаас: Кевин Магнуссен всегда был на первой строчке нашего списка

Владелец гоночной команды «Хаас» Джим Хаас прокомментировал подписание 24-летнего датчанина Кевина Магнуссена на следующий сезон.

«Когда мы начали поиск гонщика, Кевин Магнуссен всегда был на первой строчке нашего списка. Он многого добился за короткий период времени, и я уверен – с нами он тоже добьётся многого.

Я хочу поблагодарить Эстебана Гутьерреса за все его усилия. Он сыграл важную роль в нашем первом сезоне, и мы надеемся хорошо его завершить вместе с ним и Романом», - сказал Хаас.

Напомним, сегодня, после второй практики гран-при Бразилии «Хаас» на своем официальном сайте подтвердил переход Магнуссена из «Рено», для участия в следующем сезоне.