Джин Хаас: Кевин Магнуссен всегда был на первой строчке нашего списка
Владелец
гоночной команды «Хаас» Джим Хаас прокомментировал подписание 24-летнего
датчанина Кевина Магнуссена на следующий сезон.
«Когда мы начали поиск гонщика, Кевин Магнуссен всегда
был на первой строчке нашего списка. Он многого добился за короткий период
времени, и я уверен – с нами он тоже добьётся многого.
Я хочу поблагодарить Эстебана Гутьерреса за все его
усилия. Он сыграл важную роль в нашем первом сезоне, и мы надеемся хорошо его
завершить вместе с ним и Романом», - сказал Хаас.
Напомним, сегодня, после второй практики гран-при
Бразилии «Хаас» на своем официальном сайте подтвердил переход Магнуссена из «Рено»,
для участия в следующем сезоне.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически