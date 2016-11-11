Зе Луиш получил небольшую травму в расположении сборной Кабо-Верде
Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш получил небольшое
повреждение. Сейчас он находится в расположении сборной Кабо-Верде.
Как сообщает A Bola, Зе Луиш повредился перед
игрой квалификации ЧМ-2018 против Буркина-Фасо. Теперь его участие в матче под
вопросом. Тренерский штаб надеется, что нападающий все же успеет восстановится,
но окончательное решение будет принято позднее.
Матч Кабо-Верде – Буркина-Фасо состоится 12 ноября. Начало в 20.00
по Москве.
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