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Зе Луиш получил небольшую травму в расположении сборной Кабо-Верде

Источник:  A BolaКомментарии

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш получил небольшое повреждение. Сейчас он находится в расположении сборной Кабо-Верде.

Как сообщает A Bola, Зе Луиш повредился перед игрой квалификации ЧМ-2018 против Буркина-Фасо. Теперь его участие в матче под вопросом. Тренерский штаб надеется, что нападающий все же успеет восстановится, но окончательное решение будет принято позднее.

Матч Кабо-Верде – Буркина-Фасо состоится 12 ноября. Начало в 20.00 по Москве.

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